Séismes en Turquie et en Syrie - Trois survivants retrouvés sous des décombres

Des médias turcs renseignent ainsi que trois personnes ont été retrouvées samedi vivantes sous les décombres d'un immeuble effondré de la province d'Hatay, dans le sud du pays. Ils auraient été découverts et extraits des décombres dans la ville d'Antakya, où plusieurs rescapés dont un adolescent avaient encore été sauvés la veille. Les trois rescapés découverts samedi sont restés environ 296 heures sous des décombres. Un enfant figure parmi eux, selon la chaîne privée turque NTV. Des images télévisées montrent des sauveteurs les transporter vers des ambulances pour les emmener à l'hôpital. Une des trois personnes est cependant décédée dans les minutes suivant son sauvetage. On ne connaît ni l'âge ni l'état de santé des deux autres, dont l'enfant. La catastrophe du 6 février a fait plus de 40.000 morts. (Belga)