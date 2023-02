Tour de l'Algarve - Tom Pidcock remporte la 4e étape et prend la tête du général

(Belga) Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) a enlevé la quatrième étape du Tour de l'Algarve (2.Pro), qui a mené le peloton d'Albufeira à l'Alto do Malhao samedi sur 177,9 km. Le Britannique a devancé d'une seconde le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates) et de cinq secondes Ilan Van Wilder (Soudal-QuickStep), qui s'offre un second podium sur les routes portugaises après sa 2e place dans la 2e étape.