Un jeune conducteur de Walhain décédé dans sa voiture qui a pris feu à Nil-Saint-Vincent

L'accident de la route mortel est survenu, samedi vers 05h00, sur la nationale 4 à hauteur de la borne kilométrique 31,7, entre les carrefours des Hayettes et Môgreto, dans le sens de circulation de Wavre vers Gembloux. Pour une raison encore indéterminée, le conducteur d'une Seat Leone a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté un arbre, puis rebondi sur un second, avant de s'immobiliser sur la chaussée. La voiture, a priori seule en cause, s'est alors embrasée. Lorsque les pompiers de la zone de secours du Brabant wallon sont intervenus pour éteindre l'incendie, ils ont constaté que le conducteur se trouvait seul à bord de l'habitacle. La victime, un habitant de Walhain né en 1995, est décédée sur les lieux de l'embardée. L'intervention d'un expert judiciaire automobile et celle du service d'identification des victimes (DVI) de la police fédérale ont été requises par le parquet du Brabant wallon. (Belga)