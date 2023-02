USA: des vaches sauvages "agressives" vont être abattues depuis un hélicoptère

L'opération sera menée par des agents spécialisés qui survoleront la forêt nationale de Gila, dans l'Etat du Nouveau-Mexique entre jeudi et dimanche. "Cela a été une décision difficile à prendre, mais l'élimination du bétail sauvage de la zone est nécessaire afin d'assurer la sécurité du public, (protéger) les habitats des espèces menacées et en danger (...)", a déclaré la responsable de la forêt nationale de Gila Camille Howes. "Le bétail sauvage de la forêt de Gila s'est montré agressif envers des promeneurs", a-t-elle aussi alerté dans un communiqué. Selon les autorités de la forêt, abattre les vaches depuis les airs est "la manière la plus efficace et la plus humaine de traiter ce problème". Cette méthode a déjà été utilisée lors d'"opérations de gestion des dommages causés par des prédateurs", pour "éradiquer" des populations ciblées comme les coyotes au Nouveau-Mexique, ont indiqué les services de la faune et de la flore sauvage de l'Etat dans un communiqué. (Belga)