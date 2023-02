WTA Doha - Iga Swiatek balaie Jessica Pegula et remporte le douzième titre de sa carrière

Swiatek a pris l'ascendant dans la rencontre en breakant dès le premier jeu de service de son adversaire pour faire 2-0. Pegula a réussi à refaire son retard dans le jeu suivant et égaliser à 2-2 avant un nouvel échange de breaks, mais Swiatek a prévalu dans les moments décisifs et remporté le set 6-3. Dans le deuxième manche, la numéro 1 mondiale n'a rien laissé au hasard et a balayé son adversaire en 32 minutes, 6-0. À 21 ans, Iga Swiatek remporte le douzième titre de sa carrière, le premier en 2023. Elle avait soulevé huit trophées en 2022, dont ceux de Roland-Garros et de l'US Open. Jessica Pegula, 28 ans, reste quant à elle bloquée à deux titres, le premier conquis en 2019 à Washington D.C. et le second l'année dernière à Guadalajara. En début d'année, Pegula avait largement dominé Swiatek 6-2, 6-2 en demi-finales de l'United Cup, le 6 janvier en Australie, lors de leur précédente confrontation. La Polonaise mène désormais 5 à 2 dans leurs rencontres. (Belga)