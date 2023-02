ATP Marseille - Kimmer Coppejans battu au 1er tour des qualifications

L'Ostendais, 235e joueur mondial, a été battu 6-1, 6-2 en 1 heure et 2 minites par l'Autrichien Filip Misolic, 146e mondial et 3e tête de série du tableau qualificatif. Kimmer Coppejans était le seul Belge engagé en qualifications dans la cité phocéenne, où on trouvera deux joueurs belges dans le tableau final. David Goffin (ATP 41), tête de série N.6, débutera face à un qualifié. En cas de victoire au premier tour, Goffin rencontrera en huitième de finale le vainqueur du match opposant le Moldave Radu Albot (ATP 113) au Suédois Mikael Ymer (ATP 72), que Goffin avait battu en finale du BW Open fin janvier à Louvain-la-Neuve. Zizou Bergs (ATP 124) a lui hérité de l'ancien numéro 3 mondial, le Suisse Stan Wawrinka (ATP 130). Le vainqueur jouera, au tour suivant, le Français Richard Gasquet (ATP 45) ou un joueur issu des qualifications. David Goffin et Zizou Bergs participeront également au tournoi en double ensemble. Le duo sera opposé au 1er tour à la paire formée par l'Italien Marco Bortolotti et l'Espagnol Sergio Martos Gornes. Également engagés en double dans cet Open 13 Provence, Sander Gillé et Joran Vliegen, têtes de série N.3, débuteront face aux Indiens N.Siriam Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan. Les deux Limbourgeois ont atteint ce weekend les demi-finales du tournoi ATP 500 de Rotterdam. (Belga)