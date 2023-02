ATP Rotterdam - Mené face à Jannik Sinner, Daniil Medvedev émerge et déroule pour décrocher son 16e titre

Sinner, 21 ans, a réussi à remporter une première manche très disputée qui s'est jouée en plus d'une heure. L'Italien a pris le service de son adversaire pour faire 3-1 mais Medvedev l'a contré pour revenir à 4-3. Mené 6-5, le Russe a cédé un nouveau break et le premier set à son adversaire. Dans la deuxième manche, l'expérience a parlé pour l'ancien numéro 1 mondial de 27 ans, qui ne s'est pas effondré et a immédiatement pris l'avantage. Après deux breaks, Medvedev a remporté le set, 6-2. Poursuivant sur sa lancée, il a réédité sa performance dans la dernière manche pour gagner le match et le tournoi, 6-2. Jannik Sinner, qui grimpera à la 12e place du classement ATP grâce à son résultat, était satisfait d'avoir atteint la neuvième finale de sa carrière. "Ça été deux semaines très positives pour moi", a-t-il ainsi expliqué lors de la cérémonie d'après-match avant de saluer la performance de son adversaire. Reconnaissant, Daniil Medvedev a lui-même félicité Sinner. Sa cinquième victoire en autant de rencontres face à l'Italien lui permet de remporter le seizième titre de sa carrière, le quinzième sur surface dure et le premier en 2023. Il sera désormais 8e au classement de l'ATP. Medvedev succède au palmarès du tournoi de Rotterdam au Canadien Felix Auger-Aliassime qu'il a battu en quarts de finale cette année (6-2, 6-4). (Belga)