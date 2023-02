Des nuages mais un temps généralement sec ces prochains jours

La température pourra atteindre 6 à 7 degrés en Ardenne et 9 à 10 degrés en plaine, avec un vent modéré d'ouest à nord-ouest. Durant la nuit, le mercure pourra baisser jusqu'à 0 à 3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, 4 à 6 degrés ailleurs. En seconde partie de nuit, des nuages bas apparaitront, et on pourra avoir de la brume ou du brouillard en Ardenne. Lundi, la journée débutera sous la grisaille, sauf sur les hauteurs de l'Ardenne où de larges éclaircies se manifesteront. Dans l'après-midi, le soleil sera davantage présent sur le sud. On devrait rester au sec, avec des températures jusqu'à 7 ou 8 degrés en Haute Belgique, 9 à 11 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest­ sud­-ouest, avec des rafales jusqu'à 50 km/h. En soirée et durant la nuit, les nuages reprendront du terrain, et brume et brouillard sont une nouvelle fois à craindre dans le sud du pays en fin de nuit. Le mercure passera sous zéro (-1°C) à certains endroits. Mardi devrait proposer un menu similaire à celui de la veille: temps généralement sec, mais toujours des nuages, persistant surtout sur le nord au fil de la journée. (Belga)