Fête, convivialité et grande foule dimanche pour le carnaval de Binche

De très nombreux participants ont célébré cette première journée très attendue de l'événement reconnu depuis 2003 comme Patrimoine Oral et Immatériel de l'Humanité par l'Unesco. Les Binchois et les amateurs de festivités carnavalesques se sont levés très tôt pour se replonger dans l'ambiance du carnaval, ses musiques, ses couleurs, la grande créativité de ses déguisements. Les groupes folkloriques ont dansé dans les rues de l'entité avant de converger vers la Grand-Place de Binche, véritable cœur du carnaval. Violes, accordéons, fanfares, tambours et caisses ont donné le ton aux festivités du dimanche gras. Les autorités binchoises n'ont signalé aucun débordement ni problème de sécurité, mettant l'accent sur l'esprit de fête de convivialité de la première journée carnavalesque. La journée du lundi gras, le 20 février, sera essentiellement consacrée aux « jeunesses ». Le « Mardi Gras » sera le « jour J » du Carnaval de Binche (21/02): tout commencera dès cinq heures du matin avec le traditionnel ramassage des gilles et des autres acteurs costumés, qui battront les pavés des rues du centre de Binche et de la Grand-Place jusqu'au rondeau final et un grand feu d'artifice qui clôturera le carnaval 2023. (Belga)