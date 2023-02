Henrik Kristoffersen titré en slalom après une remontée spectaculaire, Armand Marchant 25e

Kristoffersen avait signé le 16e temps de la première manche, à 91/100e de l'Autrichien Manuel Feller. Le Norvégien s'est montré le plus rapide de la seconde manche sur la piste du Roc de Fer et a dépassé tout le monde au classement. Avec un total de 1:39.50, il s'offre un deuxième titre mondial, avec sa victoire en géant en 2019 à Are. En 2021, à Cortina d'Ampezzo, il avait décroché le bronze. Kristoffersen compte aussi une médaille d'argent (2018) et une de bronze (2014) aux Jeux Olympiques, ainsi que quatre petits globes de cristal en Coupe du monde, trois en slalom et un en géant. Ginnis a créé la surprise en prenant la deuxième place à 20/100e de Kristoffersen. Deuxième de la première manche, il n'a pas craqué lors de la seconde et devient le premier médaillé de l'histoire de son pays aux Mondiaux. Vinatzer a complété le podium à 38/100e. Le Français Clément Noël, champion olympique en titre, est quatrième à 41/100e, devant l'Allemand Sebastian Holzmann, lui aussi auteur d'une belle remontée, de la 18e à la 5e place, à 62/100e. Meilleur temps de la première manche, Feller a reculé en septième position, à 67/100e. Le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, champion en titre, doit se contenter de la 19e place à 1.36. Trentième de la première manche, Armand Marchant a ouvert le portillon lors du second 'run'. Il a grappillé quelques positions pour terminer au 25e rang à 2.10. Le Thimistérien, 25 ans, s'était classé 10e à Cortina d'Ampezzo en 2021. Sam Maes et Tom Verbeke n'avaient pas terminé la première manche. (Belga)