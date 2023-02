Jupiler Pro League - Westerlo s'impose 0-1 face à un Saint-Trond réduit à dix

Le club campinois, qui a renoué avec la victoire après deux matchs nuls, fait la bonne affaire du weekend. Westerlo pointe toujours au 7e rang mais avec 39 points, augmente son avance sur ses rivaux pour le top 8. Le Cercle de Bruges, qui a partagé 2-2 face au Club dans le derby brugeois, est 8e avec 36 points. Anderlecht, qui a aussi partagé 2-2 à Courtrai, est 9e avec 35 unités, le même total que Saint-Trond. Les Canaris furent les premiers à se montrer dangereux dans cette rencontre entre deux prétendants au top 8. Après une première alerte signée Hashioka (9e), Bolat sauva coup sur coup les siens, d'abord en évitant un but contre son camp de Perdichizzi (11e) puis en sortant une claquette pour détourner un envoie de Koita (12e). Westerlo répliquait par Vaesen (16e), Reynolds (29e) et encore Vaesen, dont l'envoi touchait la transversale (31e). Le tournant du match survint en fin de première période. Koita accrochait Reynolds dans le rectangle trudonnaire à la 39e. Après intervention du VAR, l'arbitre sifflait penalty et renvoyait Koita au vestiaire, laissant les Canaris à dix contre onze. De Cuyper se chargeait de tirer le penalty et ouvrait le score d'un tir en pleine lucarne (41e). En supériorité numérique en seconde période, les Campinois géraient leur avance mais ne parvenaient pas à planter un deuxième but qui les aurait définitivement mis à l'abri. Les Canaris restant de leur côté muets, le score n'évoluait plus jusqu'au coup de sifflet final. (Belga)