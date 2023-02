Justine Ghekiere remporte le général du Tour de Valence féminin

Après l'étape reine de samedi qui a vu Ashleigh Moolman remporter la victoire et s'emparer du maillot de leader au classement général, le peloton a connu une journée un peu moins difficile avec 1365 mètres de dénivelé positif. Trois ascensions étaient recensées: l'Alto de Serra Grosa à mi-course (1,8 km à 5,1%), suivie de l'Alto de Barxeta (1,3 km à 6,3%) et de l'Alto de Barx (6,7 km à 4,3%) avant la descente finale de 15 kilomètres vers Gandia. Malgré un démarrage difficile, un groupe est parvenu à s'extraire avec 16 coureuses parmi lesquelles Justine Ghekiere. Sans creuser un très large écart, l'échappée comptait tout de même 1:40 d'avance à 25 kilomètres de l'arrivée. Les favorites ne s'en sont que peu inquiétées étant donné que les équipes principales étaient représentées à l'avant. Les dernières ascensions ont vu le groupe se fissurer. Elise Uijen (Team DSM) a pris la fuite à 10 kilomètres de la ligne, rejointe dans la foulée par Justine Ghekiere, alors leader virtuelle du classement général devant sa coéquipière Ashleigh Moolman. Au sprint, la Néerlandaise a pris l'ascendant sur la Belge pour décrocher la première victoire professionnelle de sa carrière. Pas bredouille, Ghekiere fait un saut de dix places au classement et remporte le général, elle aussi pour la première fois de sa carrière. Elle succède à Annemiek van Vleuten au palmarès de l'épreuve. (Belga)