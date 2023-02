La Suède ne veut pas que la Finlande entre sans elle dans l'Otan

La Suède et la Finlande ont fait leur demande d'adhésion à l'alliance atlantique dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais la Turquie bloque depuis des mois l'intégration de la Suède à laquelle elle reproche notamment d'héberger des militants et des sympathisants kurdes qu'elle qualifie de "terroristes", notamment ceux du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a suggéré début février que le Parlement turc pourrait ratifier l'adhésion de la Finlande sans celle, déposée conjointement, de la Suède, qui reste bloquée par Ankara. Un scénario rejeté tant par Helsinki que par Stockholm. "La collaboration militaire très étroite entre la Suède et la Finlande deviendrait beaucoup plus compliquée si nous étions séparés en tant que membres", affirme en substance le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson dans le Financial Times. "Nous avons lancé le processus d'adhésion ensemble et devrions le terminer ensemble." La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, a précédemment déclaré que sa préférence allait également à une adhésion commune avec la Suède. (Belga)