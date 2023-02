Le Club accroché par le Cercle 2-2 dans le derby brugeois

En première période, Simon Mignolet s'illustrait à plusieurs reprises, pour détourner une frappe de Denkey (10e), repousser du pied une tentative de Somers (26e) et neutraliser un tir de ce même Somers en restant bien sur ses appuis (43e). Le Club Bruges se montrait efficace et trouvait l'ouverture sur sa première occasion. Odoi lançait Jutgla dans le dos de la défense, l'Espagnol cédait le ballon à Lang qui n'avait qu'à le déposer dans le but vide (18e). L'égalisation tombait en début de seconde période lorsque Denkey reprenait en un temps un centre au sol de la droite de Somers et croisait bien sa frappe (51e). Le Club reprenait l'avantage grâce à un tir en un temps depuis les 20 mètres de Nielsen (71e). Le Cercle ne démoralisait pas et égalisait grâce à une tête de Somers sur corner (78e). Le duel entre Mignolet et Somers se répétait à la 84e minute, le Soulier d'Or se montrant à nouveau décisif pour son équipe. Le Club reste 4e avec 43 points, mais voit le Standard, victorieux 2-4 à l'Union Saint-Gilloise samedi, revenir à 2 longueurs dans la course aux 'Champions playoffs'. La Gantoise (39 points), qui reçoit Oud-Heverlee Louvain à 16h, peut également mettre la pression sur les Brugeois. Le Cercle (36 points) est huitième en attendant les matchs de Saint-Trond (35 points) contre Westerlo (19h15) et d'Anderlecht (34 points) à Courtrai (18h30). (Belga)