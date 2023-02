Lecce a surpris l'Atalanta (1-2)

Aux Pays-Bas, Heerenveen est allé s'imposer 1-2 à Cambuur, qui a ouvert la marque d'entrée de jeu par Bjorn Johnsen (1ère, 1-0). Le premier but des Frisons a également été inscrit par un Norvégien, Osame Sahraoui (22e, 1-1) et celui de la victoire par Milan van Ewijk (65e, 1-2). Chez les visiteurs, Antoine Colassin est monté au jeu (78e) et Anas Tahiri est resté sur le banc. Après 22 journées, Heerenveen occupe la 8e position (30 points) et Cambuur est dernier (13 points). (Belga)