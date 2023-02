Lillard remporte le concours de tirs à 3 points, McClung roi du dunk au All-Star Weekend

Lillard s'est adjugé le titre de meilleure gâchette du All-Star Weekend après un dernier tir décisif au buzzer, portant à 26 son score en finale. Le meneur de 32 ans s'est imposé en finale face à la paire des Indiana Pacers Buddy Hield - lauréat en 2020 - et Tyrese Haliburton, auteur de 31 points au premier tour du concours. Ce dernier a ainsi égalé le record établi en 2021 par Stephen Curry. La grosse surprise de samedi est venue du concours de dunk, remporté par Mac McClung. Inconnu du grand public, McClung est issu de l'antichambre de la NBA, la G-League, et n'a été appelé qu'en début de semaine dans la grande ligue par les Sixers de Philadelphie. Premier joueur de G-League à participer au concours de dunk et à le gagner, McClung, 24 ans, est aussi le premier Sixer à inscrire son nom au palmarès. Le meneur de 1m88 n'a joué que quatre matches NBA, mais il est connu depuis le lycée pour ses dunks acrobatiques. Pour son dunk inaugural, McClung a obtenu le seul score parfait du premier tour: il a sauté par-dessus un homme assis sur les épaules d'un autre, tapé le ballon sur la planche et conclu par un dunk renversé. Pour son dernier dunk, McClung a enfilé le maillot de son lycée de Gate City, couru jusqu'au panier et effectué une rotation de 540 degrés recompensée d'une note parfaite qui a fait rugir la foule, scellant son triomphe. (Belga)