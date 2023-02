Manon De Roey troisième en Arabie saoudite après un tour record

Lors de son quatrième tour, De Roey a réalisé un parcours sans faute avec neuf birdies pour un total de 63 coups, ce qui représente le meilleur score du tournoi et aussi le meilleur tour de sa carrière professionnelle. Elle a ainsi gagné huit places supplémentaires au classement. Au classement final, De Roey compte deux coups de plus que la numéro un mondiale, la Néo-Zélandaise Lydia Ko. La deuxième place est revenue à l'Indienne Aditi Ashok, qui a remporté l'ouverture de la saison avec le Kenya Ladies Open il y a quinze jours et a terminé troisième de la Lalla Meryem Cup la semaine dernière. Grâce à cette performance, De Roey passe de la dixième à la troisième place dans la Race to Costa del Sol, le classement du Ladies European Tour. (Belga)