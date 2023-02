Marcelo quitte déjà l'Olympiacos

Marcelo a joué dix rencontres pour l'Olympiacos, où il était sous contrat jusqu'à la fin de la saison. "Le temps qu'il a passé avec nous était bref, mais suffisant pour créer des liens éternels", a écrit le club sur Twitter samedi. "Il sait qu'en Grèce, au Pirée, il aura toujours des amis". Marcelo, 34 ans, a disputé 545 rencontres avec le Real Madrid, marquant 38 buts et délivrant 103 passes décisives. Le Brésilien a remporté 25 trophées, un record du club. Son palmarès comprend notamment six championnats d'Espagne, cinq Ligues des Champions et deux Coupes du Roi. (Belga)