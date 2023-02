Mondiaux de biathlon: Sebastian Samuelsson gagne le départ groupé, Johannes Boe troisième

Samuelsson s'est montré infaillible au tir, avec un 20 sur 20. Il a profité d'une erreur de Boe au dernier tir pour s'emparer de la tête et s'est imposé en 36:42.8. Le Suédois, 25 ans, décroche le premier titre mondial de sa carrière, après deux médailles d'argent et six de bronze. A Oberhof, il était monté sur la troisième marche du podium en individuel, en poursuite et en relais. Ponsiluoma (2 fautes), qui a également dépassé Boe après le dernier tir, a permis à la Suède de réaliser le double en franchissant la ligne 9.6 après son compatriote. Boe (3 fautes) a pris la troisième place à 38.8. Le Norvégien visait un sixième titre au cœur de la forêt de Thuringe, après avoir remporté le relais mixte, le sprint, la poursuite, l'individuel et le relais mixte simple. Comme Ole Einar Bjoerndalen (2009) et Martin Fourcade (2016), il s'est adjugé trois des quatre épreuves individuelles, échouant uniquement sur la "mass start". Boe avait aussi terminé deuxième du relais messieurs samedi et achève ces Mondiaux avec sept médailles. Il n'y avait pas de Belge par les 30 qualifiés pour cette dernière épreuve masculine des Mondiaux. La course féminine commencera à 15h15. (Belga)