Plus de 20.000 manifestants durant la conférence de Munich

Les manifestants ont notamment dénoncé les livraisons d'armes de pays de l'Otan à l'Ukraine. La police a fait état durant la manifestation de 22 faits délictueux et de trois faits de nature administrative, comme des violences visant la police ou le jet de pétards. Au total, 33 personnes ont été interpellées. La plus forte mobilisation, sur la Königsplatz, a rassemblé quelque 10.000 manifestants. La conférence annuelle de Munich sur la sécurité a réuni des dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement, venus en Bavière discuter de la situation sécuritaire mondiale. L'agenda a été dominé cette année par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Belga)