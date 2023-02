Somers se qualifie pour les championnats du monde, Verbruggen y ajoute les Jeux Olympiques

Les messieurs devaient passer sous la barre des 2h09:40 afin de se qualifier pour les championnats du monde, et 2h08:10 pour les Jeux Olympiques. Pour sa première expérience sur marathon, Somers a choisi une stratégie offensive en passant à mi-course en 1h04:17. Il a ensuite bien résisté pour terminer 22e, en 2h09:31, soit le meilleur temps de l'histoire pour un Belge participant à son premier marathon. Par ailleurs, seuls trois Belges ont déjà été plus rapides que Michael Somers sur la distance: Bashir Abdi, Vincent Rousseau et Koen Naert. Chez les dames, la cible pour Budapest était placée à 2h28:00, tandis que celle pour les Jeux de Paris était à 2h26:50. À l'instar de Somers, Verbruggen a pris un départ rapide avec un passage à mi-parcours en 1h12:46. Elle a tenu un rythme élevé pendant la deuxième moitié de la course pour terminer avec un temps impressionnant de 2h26:32, à la 7e place. Elle améliore substantiellement son ancien record personnel (2h29:14) et devient ainsi la deuxième Belge la plus rapide de l'histoire sur marathon après Marleen Renders, qui avait couru 2h23:05 en 2002. (Belga)