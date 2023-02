Tour des Emirats arabes unis - Remco Evenepoel vise "un bon classement"

Si sa prestation au Tour de San Juan n'eut rien d'exceptionnelle, Remco Evenepoel sera néanmoins le grand favori dans les Émirats. "Je suis heureux d'être de retour ici après ma première participation en 2019", a-t-il déclaré lors d'un événement de presse à Abu Dhabi. "C'est bien que l'équipe me laisse courir ici". En 2019, il n'était pas allé jusqu'au bout de la course. Il avait abandonné après une chute près du barrage de Hatta. "Le premier rendez-vous important sera le contre-la-montre par équipes de mardi", prévient-il. "J'espère ne pas y perdre trop de temps, plus encore, nous espérons déjà en gagner, même si je sais aussi que ce ne sera pas facile." Outre Evenepoel, Tim Merlier est l'autre coureur protégé de l'équipe Soudal-QuickStep. Il doit être présent dans les quatre étapes, sur les sept du programme, favorables aux sprinteurs. "Avec Tim, nous avons une bonne chance dans le sprint", a conclu. Evenepoel. "Notre objectif est de gagner au moins une étape ici et de viser le classement général avec moi-même." (Belga)