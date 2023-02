Trophée X2O: victoire finale d'Eli Iserbyt, vainqueur à Bruxelles

Sur le campus de la Plaine, Iserbyt s'est adjugé le Brussels Universities Cyclocross avec 18 secondes d'avance sur Michael Vanthourenhout et 23 sur le Néerlandais Lars van der Haar. Jens Adams et le Néerlandais Joris Nieuwenhuis complètent le top 5. Plus tôt dans la journée, la Néerlandaise Fem van Empel avait enlevé l'épreuve dames, remportant elle aussi le classement final. Joran Wyseure l'a lui emporté chez les espoirs devant Witse Meeussen et Ward Huybs, et s'est adjugé le classement final. Le Trophée X20 était la dernière épreuve à encore devoir livrer ses verdicts dans les labourés. Laurens Sweeck a remporté la Coupe du monde, Michael Vanthourenhout a été sacré champion de Belgique et champion d'Europe, tandis que Mathieu van der Poel est devenu champion du monde devant Wout van Aert. Lars van der Haar est lui le vainqueur final du Superprestige. Chez les dames, le palmarès des différentes compétitions internationales vire à l'orange, les premières places étant trustées par les Néerlandaises. Championne du monde et championne d'Europe, Fem van Empel a également remporté la Coupe du monde et le Trophée X2O. Ceylin del Carmen Alvarado a pour sa part remporté le Superprestige. Sanne Cant a été sacrée championne de Belgique. Le rideau sur la saison de cyclocross sera définitivement tiré le 26 février à l'issue du Prix de Clôture à Oostmalle. (Belga)