Une enquête pour pédopornographie ouverte contre Pierre Palmade après un signalement

L'auteur de ce signalement doit être entendu par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs (BPM), a précisé le parquet. Contactée par l'AFP, l'avocate de l'humoriste, Me Céline Lasek, a refusé de faire des commentaires. Selon BFMTV, un homme "a contacté la police pour indiquer qu'il avait en sa possession des vidéos et des audios démontrant que Pierre Palmade détenait des images à caractère pédopornographique". Les enquêteurs vont donc l'auditionner pour "vérifier la véracité de ses accusations", précise la chaîne d'info. Pierre Palmade a par ailleurs été mis en examen notamment pour homicide involontaire à la suite d'un accident de la route qui, outre le comédien, a fait trois blessés graves - un homme, son fils et sa belle-soeur enceinte qui a perdu son bébé - occupants de la voiture percutée par l'humoriste le 10 février en Seine-et-Marne. Testé positif à la cocaïne, il a été assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique. (Belga)