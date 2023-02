Elise Mertens, 38e, perd une place, Iga Swiatek toujours en tête du classement WTA

Mertens a été éliminée au premier tour à Doha la semaine passée et avait déclaré forfait pour le double en raison d'une épaule douloureuse. Elle s'est retirée du tournoi de Dubaï qu'elle aurait dû disputer cette semaine. Alison Van Uytvanck (73e) et Maryna Zanevska (78e) ne bougent pas, tandis qu'Ysaline Bonaventure (95e) gagne une place. Battue en finale du tournoi ITF d'Altenkirchen, Greet Minnen recule de 14 positions et est 171e. Le duo de tête ne change pas, avec Swiatek, victorieuse à Doha, devant la Bélarusse Aryna Sabalenka. L'Américaine Jessica Pegula, battue par Swiatek en finale au Qatar, dépasse la Tunisienne Ons Jabeur et prend la troisième place. (Belga)