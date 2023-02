La ville de Huy entame la réflexion à propos de l'organisation du Rallye du Condroz

Cette réflexion va porter sur la rédaction d'un plan de sécurité réévalué. La discussion a été abordée entre les membres du collège communal hutois. Une rencontre avec les organisateurs du Motor-Club et de la Zone de Police a également été organisée. "À l'issue de ces échanges, l'organisateur a été tenu d'apporter un nouveau projet d'organisation avec des éléments concrets et novateurs", a précisé la ville de Huy. Le collège communal a rappelé que "la porte n'est pas fermée", mais que "des garanties supplémentaires doivent être apportées". La Ville de Huy accueille traditionnellement chaque 1er week-end de novembre la course automobile du Rallye du Condroz-Huy. Lors de la dernière édition, une voiture participant au rallye a effectué une sortie de route dans le village de Moha, dans l'entité liégeoise de Wanze. Le véhicule a heurté un parapet avant de terminer sa course sur le flanc, fauchant au passage un groupe de spectateurs. Deux d'entre eux, la Hannutoise Margaux Remacle, âgée de 16 ans, et le Hutois Romain Landeloos, âgé de 18 ans, sont décédés des suites de leurs blessures. (Belga)