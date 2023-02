Le roi de Suède "se sent bien" après son opération au coeur

"L'opération s'est déroulée comme prévu et le roi se sent bien", a déclaré la maison royale dans un communiqué. L'opération, qui avait été annoncée par la cour la semaine dernière, avait été décidée par le médecin personnel du monarque. Elle devait être "menée par coeloscopie au niveau du coeur", avait alors précisé la maison royale. Tout le programme du roi entre la date de l'intervention chirurgicale et le 3 mars a été annulé du fait du repos exigé après l'opération. Né le 30 avril 1946, Carl XVI Gustaf fêtera en septembre le 50e anniversaire de son arrivée sur le trône, où il a succédé à son grand-père Gustaf VI Adolf. Sa fille aînée, la princesse héritière Victoria, doit lui succéder. (Belga)