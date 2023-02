L'Ukraine ne va pas défendre Bakhmout "à n'importe quel prix", selon Volodymyr Zelensky

Depuis des mois, la ville ukrainienne de Bakhmout et ses environs sont le théâtre de combats auxquels participe le groupe paramilitaire russe Wagner. Les forces ukrainiennes, ont jusqu'à présent, résisté à cette offensive. Il est important pour l'Ukraine de défendre cette ville orientale, mais pas "à n'importe quel prix", celle-ci n'étant pas considérée comme importante stratégiquement, selon M.Zelensky. Le président ukrainien veut également éviter un scénario où la population de ville serait totalement décimée par les combats. Il est probable que la Russie annonce la prise de Bakhmout le 24 février, tout juste un an après le début de l'invasion russe en l'Ukraine, et ce, quelle que soit la situation dans la ville, selon le ministère de la Défense britannique, qui affirme que les forces russes subissent une pression politique croissante à l'approche de cette date. Le 24 février 2022, l'armée russe a envahi l'Ukraine voisine et se heurte depuis à la résistance des Ukrainiens, qui reçoivent des armes de plus en lourdes des pays occidentaux. Dans l'est du pays, les Russes poursuivent leur offensive. Les pertes sont particulièrement importantes à Bakhmout et à Vuhledar, a rapporté lundi le ministère britannique de la Défense. (Belga)