Novak Djokovic égale Steffi Graf avec une 377e semaine en tête, David Goffin reste 41e

Djokovic s'était emparé de la première place pour la première fois le 4 juillet 2011. Il l'a cédée quelques fois, mais l'a toujours récupérée. Il avait retrouvé son trône au sommet de la hiérarchie mondiale le 30 janvier, au lendemain de sa victoire à l'Open d'Australie, et entame sa 377e semaine avec le statut de N.1 mondial. Steffi Graf avait passé 377 semaines en tête du classement mondial féminin entre le 11 août 1987 et le 30 mars 1997, ce qui constitue le record absolu de semaines comme N.1 mondiale en tennis, hommes et femmes confondus. Djokovic devance l'Espagnol Carlos Alcaraz, victorieux à Buenos Aires, et le Grec Stefanos Tsitsipas. L'Américain Taylor Fritz, lauréat du tournoi de Delray Beach, est septième. Le Russe Daniil Medvedev profite de sa victoire à Rotterdam pour réintégrer le top-10, passant de la 11e à la 8e place. Eliminé au premier tour à Rotterdam la semaine passée, David Goffin reste 41e. Zizou Bergs perd huit places et est 132e. Joris De Loore gagne trois nouvelles places et, 203e, se rapproche un peu plus du top-200. (Belga)