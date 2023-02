Red Flames : deuxième victoire belge à l'Arnold Clark Cup: "l'équipe a été fantastique"

"C'est une victoire méritée", estime le sélectionneur belge Ives Serneels. "Je ne suis pas satisfait des dix premières minutes. Nous n'avons pas commencé comme il se doit et nous avons encaissé. Mais par la suite, nous avons montré que si nous croyons en nos qualités et osons prendre l'initiative, nous méritons de gagner". La Belgique jouera la victoire finale dans ce tournoi quadrangulaire sur invitation face à l'Angleterre (FIFA 4), mercredi à Bristol (20h45). Les championnes d'Europe ont battu l'Italie 2-1 dimanche après avoir dominé la Corée du Sud 4-0 jeudi. "Nous allons jouer la finale de l'Arnold Clark Cup. Ce que l'équipe a fait ici est fantastique", dit Ives Serneels. "Il y aura 27.000 spectateurs. Ce sera un moment fantastique pour les jeunes, pour tout le monde. Nous allons aborder ce match avec une grande conviction". Tessa Wullaert a de nouveau trouvé le chemin des filets contre la Corée du Sud, en égalisant en fin de première période, avant de toucher la transversale à l'heure de jeu. "Nous gardons une mentalité de vainqueur", dit la capitaine des Red Flames. "Nous étions contentes après la victoire contre l'Italie et nous voilà avec un 6 sur 6. Nous sommes prêtes pour la finale de mercredi. Nous n'aurons rien à perdre". (Belga)