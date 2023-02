Séismes en Turquie et en Syrie - Le bilan révisé est de 47.000 morts en Turquie et en Syrie

En Syrie, le bilan avancé est de 5.900 morts, mais le décompte y est toujours plus approximatif qu'en Turquie. La Turquie a annoncé dimanche arrêter la majorité des recherches. "Dans bon nombre de provinces les efforts de recherches sont terminés. Ils se poursuivent dans les provinces de Kahramanmaras et Hatay, dans une quarantaine de bâtiments", a déclaré Yunus Sezer, le patron de l'agence gouvernementale de secours (Afad). Outre les plus de 265.000 secouristes turcs, près de 11.500 secouristes venus de l'étranger se sont joints aux efforts de recherches et secours, selon le ministère des Affaires étrangères. Ce séisme d'une magnitude de 7.8 qui a dévasté le sud du pays et la Syrie a fait près de 45.000 morts dont 40.689 morts en Turquie, selon le dernier bilan officiel communiqué dimanche par l'Afad. Aucun nouveau survivant n'a été dégagé des ruines depuis plus de 24 heures, après le sauvetage d'un couple à Antakya, capitale de la province d'Hatay, samedi, 296 heures après le tremblement de terre. Au cours des trois derniers jours, sept personnes ont été retirées vivantes des décombres, toutes à Antakya, dont l'enfant du couple, qui a succombé peu après avoir été secouru. (Belga)