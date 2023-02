Thomas Detry termine 33e du Genesis Invitational, Jon Rahm l'emporte

Detry avait reculé de la 12e à la 33e place après un difficile troisième tour en 73 coups. Il a rendu une dernière carte comprenant cinq birdies et quatre bogeys et reste 33e au classement final avec un score total de 281, trois sous le par. Jon Rahm l'a emporté avec un total de 267 (-17). L'Espagnol a devancé de deux coups l'Américain Max Homa. Un autre Américain, Patrick Cantlay a complété le podium à trois coups. Rahm, 28 ans, décroche son troisième succès de l'année, après le Tournament of Champions et l'American Express. Il redevient N.1 mondial grâce à cette victoire. Detry grimpe de la 88e à la 82e place du classement mondial et gagne une position, de 19e à 18e, au classement de la FedEx Cup. Thomas Pieters occupe la 35e place du ranking mondial. (Belga)