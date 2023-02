ATP Marseille - David Goffin écarte Lukas Klein et rejoint le 2e tour du simple

Goffin a réussi le break dès le 5e jeu du set initial (3-2) avant d'en ajouter un second au 7e (5-2) et boucler le set sur son jeu de service (6-2). La seconde manche s'est jouée dans le 6e jeu, alors qu'il menait 3-2 grâce à sa prise du service adverse dans le 3e jeu (2-1), le Belge a dû écarter cinq balles de 3-3 avant confirmer son avance (4-2) et de conclure ensuite. Au 2e tour de cet l'Open 13 Provence, joué en salle sur surface dure et doté de 707.510 euros, Goffin, qui est la 6e tête de série, rencontrera le Suédois Mikael Ymer (ATP 69), sa victime en finale du Challenger de Louvain-la-Neuve, fin janvier, ou le Moldave Radu Albot (ATP 99). Depuis sa victoire au BW Open de Louvain-la-Neuve, le Liégeois de 32 ans a plutôt connu des déceptions. D'abord celle de la défaite en Coupe Davis en Corée du Sud puis la semaine dernière dès le premier tour à l'ATP 500 de Rotterdam où il a été dominé par le qualifié français Grégoire Barrère (ATP 71). Le N.1 belge est aussi engagé en double dans les Bouches du Rhône en compagnie du N.2 national Zizou Bergs. Ils débuteront mercredi face à la paire composée de l'Italien Marco Bortolotti (ATP 116 en double) et de l'Espagnol Sergio Martos Gomes (ATP 107). (Belga)