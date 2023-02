Décès d'Amancio Amaro, légende du Real Madrid

L'ancien attaquant a porté le maillot du Real de 1962 à 1976. En 471 matchs, il a inscrit 155 buts, terminant meilleur buteur du championnat d'Espagne en 1969 et 1970. Avec le club merengue, Amancio a été champion d'Espagne à neuf reprises et a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions en 1966. Il avait inscrit le premier but de la finale remportée 2-1 face au Partizan Belgrade au stade du Heysel à Bruxelles. Amancio, qui compte 42 sélections (11 buts) en équipe nationale, avait aussi remporté l'Euro 1964 avec l'Espagne. Après sa carrière de joueur, il a été entraîneur du Real lors de la saison 1984-1985, et avait ensuite été érigé au rang de président d'honneur du club madrilène. (Belga)