Euro d'athlétisme en salle - Armand Duplantis ne défendra pas son titre à Istanbul

"J'espérais évidemment qu'il participerait. En même temps, je suis sûre qu'il construit comme il faut son programme pour atteindre ses objectifs et être le meilleur au moment où ça compte"", a dit la capitaine de l'équipe de Suède Kajsa Bergqvist dans un communiqué. Cette décision n'est pas due aux craintes concernant la sécurité des ressortissants suédois en Turquie, a assuré Stefan Olsson, le secrétaire général de la fédération suédoise d'athlétisme. "Je crois comprendre que c'est lié à 100% à des considérations d'ordre sportif et ce n'est pas inhabituel que des athlètes ne participent pas à des championnats en salle", a-t-il ajouté. Les relations entre la Turquie et la Suède se sont fortement dégradées au cours de l'année écoulée après qu'Ankara a refusé de ratifier l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Des manifestations récentes tenues en Suède contre la Turquie n'ont fait qu'empirer les relations, poussant les autorités suédoises à alerter la population quant aux risques encourus en cas de déplacement en Turquie. (Belga)