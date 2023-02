Fraude: 3,5 millions d'euros d'amendes impayées à De Lijn en 2022

En l'espace de quatre ans, le nombre d'amendes infligées à des fraudeurs voyageant sur le réseau De Lijn a augmenté de pas moins de 51,4%. Alors que 35.131 procès-verbaux ont été établis en 2018, 53.195 voyageurs se sont fait attraper en 2022, ce qui représente un montant de 7,2 millions d'euros. Or seuls 49,6% des fraudeurs ont payé leur amende. Ainsi, sur les 7,2 millions d'euros d'amendes infligées, 3,5 millions restaient impayées en 2022, selon des chiffres communiquées par la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters à la demande de la députée flamande Els Robeyns. Dans le même temps, le nombre de contrôles a diminué de près d'un tiers, ce qui réduit également la probabilité de se faire prendre. En 2022, 1,1 million de voyageurs ont été contrôlés contre 1,6 million en 2019. La société De Lijn indique que l'inspection d'un bus ou d'un tram prend plus de temps et d'énergie qu'auparavant. Sur un même véhicule, il y a souvent plusieurs fraudeurs, ce qui nécessite un procès-verbal distinct pour chacun d'eux. (Belga)