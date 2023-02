Javi Gracia nouvel entraîneur de Leeds

Gracia succède à l'Américain Jesse Marsch, licencié le 6 février après une défaite contre Nottingham Forest. Les 'Whites', qui restent sur dix matchs sans victoire, occupent la 19e et avant-dernière position de la Premier League avec 2 points de retard sur le premier sauvé, Bournemouth. Gracia a déjà entraîné en Angleterre, dirigeant Watford entre janvier 2018 et septembre 2019. Il avait mené les 'Hornets' en finale de la FA Cup. Il a notamment entraîné Osasuna, Malaga et Valence en Espagne, et le Rubin Kazan en Russie. Son dernier poste était à Al-Sadd, au Qatar, qu'il a quitté en juin dernier après six mois. (Belga)