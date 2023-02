Ligue des Champions - Résultats des huitièmes de finale joués mardi

Eintracht Francfort (All) - Naples (Ita) 0 - 2 buts: Naples: Osimhen (40e), Di Lorenzo (65e) (match retour le 15 mars à Naples) Liverpool (Ang) - Real Madrid (Esp) 2 - 5 buts: Liverpool: Nunez (4e), Salah (14e) Real: Vinicius Jr (21e, 36e), Militao (47e), Benzema (55e et 67e) (match retour le 15 mars à Madrid) à jouer le mercredi 22 février 21h00 - Inter Milan (Ita) - FC Porto (Por) (match retour le 14 mars à Porto) 21h00 - RB Leipzig (All) - Manchester City (Ang) (match retour le 14 mars à Manchester) Déjà joués: Paris SG (Fra) - Bayern Munich (All) 0 - 1 (match retour le 8 mars à Munich) AC Milan (Ita) - Tottenham (Ang) 1 - 0 (match retour le 8 mars à Londres) Dortmund (All) - Chelsea (Ang) 1 - 0 (match retour le 7 mars à Londres) Club de Bruges (Bel) - Benfica (Por) 0 - 2 (match retour le 7 mars à Lisbonne) . (Belga)