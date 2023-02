Mondial de hockey sur glace dames division II B - Les Belgian Blades débutent par une large victoire face à la Croatie

Lotte de Guchtenaere à quatre reprises (5:41, 19:13, 28:35, 52:02), Anke Steeno (13:46), Louise Paulissen (28:41, 49:52), Chinouk van Calster (31:37), Valentine Maka (54:18) et Audrey de Terwangne (55:01) ont trouvé le chemin du but croate. L'Australie, mercredi (15h00), la Nouvelle-Zélande, vendredi (15h00), et l'Afrique du Sud, dimanche (17h00), seront leurs autres adversaires dans ce round robin entre les équipes de ce 5e niveau mondial. La Turquie s'est retirée de la compétition à la suite du séisme qui a frappé le pays. Lundi, la Nouvelle-Zélande a dominé la Croatie 15-1 et l'Australie n'a laissé aucune chance à l'Afrique du Sud 10-0. Seul le pays vainqueur du tournoi sera promu dans le groupe A de cette division II la saison prochaine. (Belga)