Plus de 100.000 interventions en ambulance des pompiers de Bruxelles en 2022, un record

En dix ans, le nombre d'interventions en ambulance à Bruxelles a augmenté de plus de 30%, passant de 63.709 en 2012 à 100.204 en 2022. "On est plus un service d'aide médical urgente, on est des taxis", regrette Eric Labourdette. "Maintenant, les gens sollicitent une ambulance pour tout et n'importe quoi, parce qu'ils estiment que ça va plus vite. On fait beaucoup moins de courses urgentes. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des médecins régulateurs au 112, qui décideraient s'il y a lieu ou non d'envoyer une ambulance. Une campagne de sensibilisation pourrait aussi être utile." L'augmentation des interventions pose également des problèmes concernant la charge de travail des pompiers de garde. "Il est primordial d'augmenter les effectifs de garde mais un pompier ça coute cher et la tendance est aux économies dans le service public", ajoute le délégué permanent du SLFP. "On a fait un groupe de travail pour essayer de diminuer la charge, mais on risque de mettre en danger d'autres secours. La direction a par exemple proposé de supprimer une autopompe dans un poste pour renforcer les effectifs de garde." "Cette situation n'est pas propre à Bruxelles, c'est pareil partout. Il faut une réorganisation urgente, ça devient lamentable", conclut Eric Labourdette. "Ce n'est pas positif pour la population et le manque d'effectif met en danger le personnel lors des interventions. Si ça continue, il va y avoir des accidents. J'ai l'impression que la direction et même le monde politique ne savent plus quoi faire." (Belga)