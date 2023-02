Plus de 50.000 personnes ont célébré le Mardi Gras à Binche

La journée de mardi a commencé, comme le veut la tradition, très tôt le matin avec dès cinq heures, le "ramassage" des gilles, de maison en maison, au rythme du tambour. Le petit-déjeuner s'est pris avec huîtres et champagne. Les acteurs du carnaval ont ensuite été reçus à l'Hôtel de Ville par les autorités de la ville avant de partir dans un premier cortège dans les artères binchoises au son des traditionnelles "musiques" des gilles qui ont distribué des oranges, symboles d'abondance. Après un rondeau sur la Grand-Place et une pause à la mi-journée, les Gilles, portant le célèbre chapeau en plumes d'autruche, ont battu le pavé binchois dans un second cortège qui a soulevé l'enthousiasme des milliers de spectateurs. La journée devait se terminer par un traditionnel feu d'artifice sur la Grand-Place. Le programme des festivités de la journée de mardi s'est terminé, comme dimanche et lundi, sans incident majeur, ont souligné les autorités binchoises. (Belga)