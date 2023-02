Qualifications Coupe du monde de basket - Douze Belgian Lions vont affronter la Grande-Bretagne

La sélection de quinze joueurs comprenait toutefois une bonne partie de la Next Gen avec pas moins de trois joueurs nés en 2003 qui sont donc encore U20 Young Lions : Xander Pintelon, Siebe Ledegen et Thijs De Ridder. "Avec également Haris Bratanovic (21 ans) et Vrenz Bleijenbergh (22 ans), nous disposons donc d'une sélection particulièrement jeune. Une belle occasion pour nos talents d'intégrer la vue et surtout l'intérêt vers l'avenir", a déclaré high performance manager Jacques Stas. Les Belgian Lions doivent gagner deux fois (en Grande-Bretagne et contre la Turquie le 27 février à Mons) et espérer que la Serbie perde deux fois (en Grèce, à domicile en Grande-Bretagne). Si ce scénario, peu probable, se réalise, la Belgique se sera qualifiée pour la première fois pour la Coupe du monde qui se jouera au Japon, en Indonésie et aux Philippines du 25 août au 10 septembre. La sélection des 12 Belgian Lions : Vrenz Bleijenbergh (Ostende), Haris Bratanovic (Ostende), Thijs De Ridder (Anvers), Vincent Kesteloot (Heidelberg/All), Manu Lecomte (Buducnost Podgorica/Mnt), Siebe Ledegen (Alost), Alex Libert (Charleroi), Xander Pintelon (Ostende), Milan Samardzic (Charleroi), Jonathan Tabu (Cantu/Ita), Kevin Tumba (Liège), Thibault Vanderhaegen (Louvain). (Belga)