Un établissement psychiatrique pour jeunes évacué lundi soir à la suite d'un incendie

L'incendie a été signalé aux pompiers par le personnel soignant peu après 20h10. "Les employés ont eu le bon réflexe d'évacuer toutes les personnes présentes et de fermer la porte de la pièce où le feu a pris, afin que la fumée et les flammes ne se propagent pas dans le reste du bâtiment", a expliqué mardi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le feu a ensuite été rapidement éteint par les pompiers, mais la pièce où se situait le foyer d'incendie est totalement détruite. "Le feu a pris au niveau d'un matelas, mais on ne sait pas encore dans quelles circonstances. Toutes les personnes présentes ont pu regagner le bâtiment après l'extinction et la ventilation des lieux", a ajouté Walter Derieuw. (Belga)