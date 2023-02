Un homme recherché pour tentative de meurtre au parc Louise-Marie à Namur

Une bagarre a eu lieu entre l'individu et un homme né en 1998. Ce dernier a reçu de nombreux coups, notamment à l'aide d'une bouteille. ll aurait ensuite été jeté dans le lac avant d'être frappé avec une pierre. Ce sont des témoins présents sur place qui l'ont sorti de l'eau. Il a ensuite été pris en charge par les secours et amené au CHR. L'auteur des faits n'a pas encore été identifié. Il est recherché pour tentative de meurtre et l'enquête est en cours. (Belga)