Zalando veut supprimer des centaines de postes

"Certaines entités de l'entreprise ont grandi trop rapidement ces dernières années. Nous avons atteint un degré de complexité tel dans notre organisation que cela a un impact sur notre capacité à agir rapidement", écrivent les co-CEOs Robert Gentz et David Schneider. La vague de licenciements chez Zalando intervient alors que d'autres géants de la toile ont fait des annonces similaires ces derniers temps, comme Alphabet (Google) et Meta (Facebook) dont les produits sont également moins demandés après les florissantes années corona. La direction ne précise pas encore exactement dans quelles divisions elle va tailler. Les centres logistiques et le service clientèle ne seraient pas concernés, à en croire le courriel. Les magasins outlet seraient également épargnés. Les effectifs du management pourraient, eux, être réduits. (Belga)