Asile et migration - Tunisie: Saied veut des "mesures urgentes" contre l'immigration subsaharienne

M. Saied a présidé une réunion du Conseil de sécurité nationale "consacrée aux mesures urgentes qui doivent être prises pour faire face à l'arrivée en Tunisie d'un grand nombre de migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne", selon un communiqué de la présidence. Lors de cette réunion M. Saied a tenu un discours extrêmement dur sur l'arrivée de "hordes des migrants clandestins" dont la présence en Tunisie est selon lui source de "violence, de crimes et d'actes inacceptables", insistant sur "la nécessité de mettre rapidement fin" à cette immigration. Il a en outre soutenu que cette immigration clandestine relevait d'une "entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie", afin de la transformer en un pays "africain seulement" et estomper son caractère "arabo-musulman". Il a appelé les autorités à agir "à tous les niveaux, diplomatiques sécuritaires et militaires" pour faire face à cette immigration et à "une application stricte de la loi sur le statut des étrangers en Tunisie et sur le franchissement illégal des frontières". "Ceux qui sont à l'origine de ce phénomène font de la traite d'êtres humais tout en prétendant défendre les droits humains", a-t-il encore dit, selon le communiqué de la présidence. Cette charge de M. Saied contre les migrants subsahariens survient quelques jours après qu'une vingtaine d'ONG tunisiennes ont dénoncé jeudi la montée d'un "discours haineux" et du racisme à leur égard. La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants, en grande partie des Africains subsahariens, vers l'Italie. (Belga)