Cinq personnes arrêtées pour coups et blessures durant le carnaval

Si les festivités se sont majoritairement déroulées dans le calme, la bonne humeur et sans incident majeur, la zone de police a tout de même dû intervenir à plusieurs reprises. "Nous avons dénombré cinq faits de coups et blessures qui ont conduit à l'arrestation de deux personnes mais aussi une bagarre à coups de couteau, qui a donné lieu à trois arrestations", indique la zone de police dans un communiqué. A cela, il faut ajouter un vol avec violence, trois interpellations pour ivresse publique, dix-huit personnes qui conduisaient sous influence de l'alcool et une qui avait consommé de la drogue. (Belga)