Conference League - L'entraineur de Ludogorets estime que son équipe doit "garder la tête froide" à Anderlecht

"Je m'attends à ce qu'Anderlecht mette de la pression avec le soutien de son public", a confié Ante Simundza lors du traditionnel point presse d'avant-match mercredi. Sa formation l'avait emporté 1 à 0 à l'aller, et les champions de Bulgarie n'avait que peu été inquiété. "Nous avions été bons en début de match, mais nous avions eu un peu plus de mal en fin de partie", a ajouté le technicien Slovène passé brièvement par La Louvière comme joueur lors de la saison 2000-2001. "Nous devrons garder la tête froide et faire ce qu'il faut sur le terrain. Il faudra jouer à notre meilleur niveau et je m'attends à un match différent qu'à l'aller. Nous savons ce que nous devons faire. Mes joueurs en sont capables. J'ai déjà mon équipe et la tactique en tête, mais j'attends toujours le dernier entraînement pour prendre les décisions". Ludogorets s'est déplacé à Bruxelles avec le même groupe qu'à aller. Le gardien Sergio Padt (ex-La Gantoise), les défenseurs Igor Plastun (également ex-La Gantoise), Olivier Verdon (ex-Eupen) et Dinis Almeida (ex-Antwerp) et le milieu de terrain Jakub Piotrowski (ex-Genk et Beveren) connaissent tous le championnat belge. Le nouveau venu Almeida est cependant blessé et n'a pu encore jouer pour son nouvel employeur. (Belga)