Dix morts dans un raid israélien à Naplouse, selon l'Autorité palestinienne

Il s'agit de l'incursion la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 2005 au moins, à égalité avec celle du 26 janvier à Jénine, également dans le nord de la Cisjordanie, durant laquelle 10 Palestiniens, parmi lesquels des combattants et une sexagénaire, avaient été tués. Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué avoir mené à Naplouse une "opération antiterroriste" au cours de laquelle "trois suspects recherchés et impliqués dans des attaques armées (en Cisjordanie) et planifiant des attaques pour un futur immédiat (ont) été neutralisés". Les soldats israéliens sont restés dans cette zone autonome palestinienne pendant environ trois heures, a constaté un journaliste de l'AFP. En plus de l'adolescent, neuf hommes âgés de 23 à 72 ans ont été tués au cours de l'incursion, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Le Jihad islamique a indiqué qu'un des commandants locaux de sa branche militaire faisait partie des morts. Au moins 82 personnes ont été hospitalisées pour des blessures par balles dans différents établissements de cette grande ville palestinienne, dont certaines sont dans un état grave, a indiqué le ministère dans un communiqué. Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté ces bilans et a dit "n'avoir aucune information à donner" sur l'opération dans l'immédiat. Un journaliste de l'AFP a vu, dans le centre de Naplouse, des soldats israéliens tirer des grenades de gaz lacrymogène en direction de jeunes Palestiniens, qui ont jeté des pierres sur des véhicules militaires et brûlé des pneus. (Belga)