EuroCoupe FIBA - Cadi La Seu et Elise Ramette dominés par Galatasaray en quarts de finale aller

La meneuse yproise, 24 ans, a inscrit 2 points, pris trois rebonds et délivré trois passes décisives en 23 minutes de jeu. Le match retour aura lieu à Istanbul en Turquie le 1er mars. Les trois autres quarts de finale aller, avec aussi des Belgian Cats, mettront aux prises jeudi les Israéliennes d'Elitzur Ramla et Maxuella Lisowa-Mbaka aux Italiennes de Venise avec Antonia Delaere (16h00), les Françaises Villeneuve d'Ascq et Hind Ben Abdelkader aux Espagnoles de Saragosse avec Serena Lynn-Geldof (20h00), et enfin les Françaises de LDLC Lyon ASVEL (où Julie Allemand est en revalidation de sa blessure aux ischios-jambiers) à celles d'Angers (20h30). (Belga)